Ямпольская заявила, что Путин подготовил обращение к первоклассникам для букваря

По мнению советника президента, будет хорошо, если каждый пришедший в школу ребенок увидит, что с этим его поздравляет не только семья и учителя, но и российский лидер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что российский лидер Владимир Путин согласился и уже подготовил обращение для первоклассников, которое будет размещено в букваре.

"В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует. Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", - сказала Ямпольская.

В июне Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Президенту представили макет букваря, а Ямпольская предложила, чтобы букварь начинался с обращения Владимира Путина.