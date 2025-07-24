Шесть экомаршрутов Оренбургской области вошли в федеральный реестр

У троп нет категорий сложности, сообщила пресс-служба правительства региона

ОРЕНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Шесть экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям в Оренбургской области включили в федеральный реестр. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Минприроды РФ запустило единый реестр экотроп и туристических маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям федерального значения. "В реестре шесть экологических маршрутов нашего региона - "Где живет бобр?", "Дыхание степи", "Летопись природы", "Очарованный странник (большой круг)", "Очарованный странник (малый круг)" и "Путь к цапле", - расположенных в государственных природных заповедниках "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что у троп нет категорий сложности: пройти их смогут не только подготовленные, но и начинающие туристы.

Каждый маршрут прошел проверку по экологической безопасности. Это было необходимо, чтобы исключить ущерб уникальным экосистемам и беспокойство диких животных. Как отметили в пресс-службе, включение в федеральные реестры открывает новые возможности для финансирования и продвижения экотроп Оренбургской области на всероссийском уровне.