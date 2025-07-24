Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что родственникам погибших требуется всесторонняя поддержка

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 готова доставить в Благовещенск родственников членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", который потерпел крушение в Амурской области. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Родственникам погибших пассажиров и экипажа Ан-24 требуется всесторонняя поддержка. Обсудили с авиакомпанией S7, что они готовы доставить в Благовещенск родственников членов экипажа", - написал Кобзев в Telegram-канале.

По словам губернатора, Минздрав Иркутской области окажет психологическую помощь родственникам погибших.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Траур с завтрашнего дня объявлен и в Хабаровском крае - среди погибших были местные жители.