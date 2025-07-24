Глава комитета по промполитике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что в 2026 году к мероприятию может присоединиться ресторанный бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль с участием 20 российских регионов открылся на Пионерской площади в Петербурге. Ожидается, что в 2026 году в гастрофестивалю присоединится ресторанный бизнес, сообщил глава комитета по промполитике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Потенциал формата таких мероприятий много шире. Ежегодно мы прирастаем новыми фестивалями. Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении ярмарочного пространства в городе как минимум в два раза. Со следующего года рассчитываем , что к гастрофестивалю присоединится ресторанный бизнес", - отметил он.

Гастрономическая программа рассчитана на четыре дня. Впервые за каждым днем гастрофеста будет закреплена своя тематика. Открывает гастрофестиваль день русского гостеприимства. Второй день пройдет под эгидой исследования старинных рецептов. Далее гостей фестиваля ждет современное переосмысление национальной русской кухни. Завершающий день будет посвящен кухне Северных регионов России с дегустацией продуктов северных широт.

Гастрофестиваль сохранит в 2025 году формат семейного праздника. В рамках события пройдут кулинарные и творческие мастер-классы от профессионалов из разных уголков России. Он будет проходить с 24 по 27 июля на Пионерской площади.