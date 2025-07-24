Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Страховые выплаты получат семьи погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, их выделит авиакомпания "Ангара". Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"На вечернем оперативном совещании под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Суханова коллеги проговорили, какую помощь может оказать Приангарье. Авиакомпания "Ангара" выплатит страховые выплаты. Минздрав региона окажет психологическую помощь родственникам", - написал Кобзев.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Траур с завтрашнего дня объявлен и в Хабаровском крае - среди погибших были местные жители.