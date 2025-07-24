На Северном Кавказе аудитория слушателей радио "Вера" составляет около миллиона человек

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пример Кавказских Минеральных Вод стал вдохновляющим для многих городов епархий, когда региональный контент становился федеральным. Об этом сообщил директор радио "Вера" Роман Торгашин на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Пример Кавказских Минеральных Вод был вдохновляющим для очень многих городов епархий, и владык, в том числе, когда региональный контент становился федеральным. <…> Сам факт запуска радиостанции в Казани - это тоже во многом стало возможным благодаря тому, что такой успешный был пример на Северном Кавказе", - сообщил Торгашин.

Он также отметил, что подобным примером является радиостанция "Вера в Казани", где была запущена региональная программа "Небесная заступница", которая впоследствии стала федеральной. "В Казани появилась программа "Небесная заступница", посвященная истории Казанской Божьей Матери, она развилась и превратилась в цикл программ, посвященных истории икон Божьей Матери, не только уже Казанской, а уже многих других, теперь она есть в федеральном эфире", - добавил спикер.

На Северном Кавказе аудитория слушателей радио "Вера" составляет около миллиона человек.