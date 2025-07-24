В России начнут создавать детские площадки на основе русских народных игрушек

Советник президента Елена Ямпольская указала, что за основу будут образы, которые используют в дымковской, богородской или филимоновской игрушках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Детские площадки, созданные на основе русских народных игрушек, начнут возводить в России. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская во время поездки в Нижний Новгород.

"[Будем] наши детские площадки в стране делать на основе игрушек, выпускаемых нашими народными художественными промыслами. Не просто мы берем гжель или хохлому с ее узорами и орнаментами аутентичными. Нет, речь идет не о том", - сказала Ямпольская.

Она объяснила, что за основу будут образы, которые используют в дымковской, богородской или филимоновской игрушках. "Уже есть под него (проект - прим. ТАСС) инвесторы и разработчики", - заключила советник президента.