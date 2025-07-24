УПЦ обратилась к Западу в связи с лишением гражданства митрополита Онуфрия

Служба безопасности Украины утверждает, что предстоятель канонической УПЦ поддерживает связи с РПЦ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международный адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам обратился к мировому сообществу в связи с решением Киева лишить гражданства предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия.

"Направил открытые письма западным лидерам и православным иерархам по всему миру в связи с возмутительным решением Владимира Зеленского лишить гражданства блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины", - приводит слова защитника Союз православных журналистов.

Адвокат выразил надежду на сотрудничество с адресатами послания в этом вопросе.

2 июля Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита УПЦ. Как утверждает Служба безопасности Украины, Онуфрий поддерживает связи с РПЦ. С 2018 года Онуфрий внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Ситуация вокруг Онуфрия вызвала бурную реакцию на Украине. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Зеленского беззаконием, а власти Украины - "бандой антицерковных инквизиторов".

8 июля Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести объявила о завершении проверки в отношении УПЦ и обвинила ее в "аффилированности с Русской православной церковью", что по вступившему в силу 2024 осенью закону позволит запретить в стране каноническую церковь. Закон, направленный на запрет УПЦ на Украине, был инициирован Зеленским. Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В последние годы гонения киевских властей на УПЦ усилились.