Кроме того, ежегодно школьники будут изучать литературу о Великой Отечественной войне, отметила советник президента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Литература народов России войдет в единый государственный учебник по литературе и впервые за постсоветскую историю будет изучаться с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщила в Нижнем Новгороде советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее замминистра просвещения РФ Ольга Колударова сообщала, что единые госучебники по русскому языку и литературе для учеников старших классов планируется подготовить к 1 сентября 2026 года, а для 1-9-х - к сентябрю 2027-го. Авторский коллектив по их подготовке возглавляет Ямпольская.

"Литература народов Российской Федерации - впервые за всю постсоветскую историю будет представлена в учебниках с 1 по 11 класс. Начиная с 5-го по 11-й - в каждом классе представлен один автор. <…> С 1-го по 4-й класс - сказки наших народов, легенды наших народов", - сказала советник.

Кроме того, ежегодно школьники будут изучать литературу о Великой Отечественной войне. "В конце апреля, к майским праздникам - обязательно идет блок, посвященный Великой Отечественной войне, в каждом классе", - добавила Ямпольская.

Она также рассказала, что количество зарубежной литературы "немножко будет сокращено". "Фокус все время на Россию - вот позиция учебника, я ее не скрываю", - добавила Ямпольская.