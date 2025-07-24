В Сириусе завершилась программа для школьников "Большие вызовы"

Глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин сообщил, что на финальном фестивале проектов свои разработки показали более 400 человек из 65 регионов РФ

СИРИУС /федеральная территория/, 24 июля. /ТАСС/. Более 400 школьников из 65 регионов РФ представили свои разработки на финальном фестивале проектов программы "Большие вызовы" в университете "Сириус". Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Сегодня в Сириусе завершилась десятая, юбилейная, научно-технологическая программа для талантливых школьников со всей страны "Большие вызовы". 417 школьников из 65 регионов России на фестивале проектов представили свои разработки, над которыми почти месяц с 1 по 24 июля работали со своими наставниками", - написал он в Telegram-канале.

Всего школьники представили 79 проектов в рамках 12 научных направлений программы. Они работали над повышением урожайности сельскохозяйственных культур, улучшением качества жизни человека, созданием новых материалов для медицины и космоса и другими задачами совместно с партнерами "Больших вызовов". Ими в 2025 году стали 78 ведущих российских технологических компаний и научных институтов.

Сириус проводит "Большие вызовы" в 10-й раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и умного города. В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап "Больших вызовов" прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Больших вызовов".