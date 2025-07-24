В ходе переговоров украинской стороне передали списки, состоящие из 20 детей, проживающих на Украине и на территории Европейского союза, указала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила отсутствие прогресса в ряде ситуаций с воссоединением детей, находящихся на территории Украины и ЕС, с родителями в России.

"Важно, что в ходе переговоров украинской стороне также были переданы списки, состоящие из 20 детей, проживающих на Украине и на территории Европейского союза, воссоединения с которыми ждут близкие в России. Надеемся, что это приблизит их встречу. К сожалению, по ряду случаев мы не видим какой-либо динамики, при том что запрос на воссоединение поступил от родителей", - написала она в своем Telegram-канале.

"В соответствии с поручением президента России воссоединение проводится только в случае наличия обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания", - добавила детский омбудсмен.

При участии института уполномоченного с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 112 детей из 88 семей.