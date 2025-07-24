Власти Кузбасса помогут семье погибшего в авиакатастрофе с АН-24 земляка

В случае необходимости родственникам мужчины помогут добраться до места трагедии, сообщил губернатор региона Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области окажут материальную помощь семье погибшего в авиакатастрофе с АН-24 в Амурской области. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Среди погибших в авиакатастрофе есть кузбассовец, житель города Кемерово. Это мужчина 1974 года рождения. Принял решение оказать материальную помощь семье погибшего. В случае необходимости поможем родственникам добраться до места трагедии и оплатим проезд", - написал губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким пассажиров разбившегося самолета.