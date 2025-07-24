В Калининградской области 15 медиков получили первые в 2025 году жилищные сертификаты

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, на эти цели направили 37,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Жилищные сертификаты на сумму 2,5 млн рублей каждый получили первые в 2025 году 15 медицинских работников учреждений здравоохранения в Калининградской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

"Вручил 15 медикам первые в этом году жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей - это 37,5 млн рублей поддержки", - написал он.

Глава региона, выразив медработникам благодарность за нелегкий труд, заметил: "Они заботятся о здоровье наших калининградцев. Мы же, в свою очередь, поддерживаем их, расширяем возможность профессионального роста и социального устройства".

Беспрозванных рассказал, что меры поддержки медицинских сотрудников, которые вводят и совершенствуют областные власти, "работают". "За эти полгода к нам [в область] переехали около 300 сотрудников из разных регионов страны. И уже потребность в кадрах снизилась с 1,2 тыс. до 900 человек", - информировал он.

Ранее в 2025 году правительство области увеличило сумму жилищных сертификатов с 2 млн до 2,5 млн рублей. Срок компенсаций расходов медикам за наем жилья увеличен с 6 до 36 месяцев.

Всего на поддержку медицинских специалистов в 2025 году региональные власти выделили 580 млн рублей, в том числе на программы "Земской доктор" и "Земской фельдшер". Это является стимулирующими факторами для медицинских кадров.