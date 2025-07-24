Патриарх выразил надежду на помощь семьям погибших со стороны региональных властей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову и родным и близким погибших при крушении пассажирского Ан-24 в Амурской области. Текст документа опубликован на сайте Московской патриархии.

"Дорогие братья и сестры! С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Амурской области трагедии. В результате крушения самолета близ г. Тынды погибли десятки людей, в том числе и дети. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких", - говорится в соболезновании.

Патриарх выразил надежду на помощь семьям погибших со стороны региональных властей и отметил, что "священнослужители Благовещенской епархии Русской православной церкви готовы поддержать тех, кому необходимы пастырская забота и участие".