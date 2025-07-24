Ему был 71 год

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американский актер и спортсмен Халк Хоган умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По информации портала, поводом для вызова медиков стал сердечный приступ. Рано утром бригада скорой помощи прибыла в дом Хогана в городе Клируотер и отвезла его в ближайшую больницу, где и была констатирована его смерть.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) начал карьеру рестлера в 1977 году. Он получил всемирное признание, выступая за Мировую федерацию рестлинга WWE, неоднократно выигрывал главный титул компании и дважды введен в Зал славы. Во многом именно его образ стал причиной резкой популярности рестлинга в США в 1980-е.

Кроме того, Хоган вел успешную актерскую карьеру. Первой для него стала роль рестлера Тандерлипса в "Рокки-3", позже он снимался в таких фильмах как "Все захваты разрешены", "Коммандо из пригорода" и "Мистер Няня", а также в ряде телевизионных шоу, в том числе "Спасатели Малибу".