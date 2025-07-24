В перечень также включили гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило организацию "Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov) в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

В список нежелательных организаций также включено гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека", одним из направлений работы которого была организация "Институт Андрея Сахарова".

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова").