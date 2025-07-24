Путин поздравил школьников из РФ с медалями на олимпиаде по физике в Париже

Президент назвал это заслуженной наградой за упорный, напряженный труд и стремление достигать поставленных целей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с завоеванием золотых и серебряных медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO) в Париже, назвав их выступление достойным, а награды - заслуженными.

"Поздравляю вас с достойным выступлением на Международной олимпиаде по физике, собравшей в Париже ребят из 87 стран мира. Вы уверенно выполнили задачи конкурсной программы, продемонстрировали достойную подготовку и высокий уровень знаний. Завоеванные вами медали - заслуженная награда за упорный, напряженный труд и стремление достигать поставленных целей. И конечно, искренние слова благодарности - вашим учителям, наставникам, родителям, которые разделяют этот успех", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно информации аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, золотых медалей удостоены Михаил Аронов (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, город Долгопрудный, Московская область), Григорий Гречкин (Школа Центра педагогического мастерства, город Москва) и Иван Лукин (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, город Долгопрудный, Московская область). Серебряными медалистами стали Егор Кривощеков (Лицей № 124, Алтайский край) и Павел Руковчук (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, город Долгопрудный, Московская область). Все они - победители всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года и медалисты Азиатской олимпиады по физике 2025 года.

IPhO - ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году состязание объединило более 400 участников из 87 стран мира.