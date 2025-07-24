На оттиске разместили логотип образовательного центра и дату гашения марки

СИРИУС /федеральная территория/, 24 июля. /ТАСС/. Церемония гашения марки прошла в честь 10-летия образовательного центра "Сириус". Об этом сообщается в Telegram-канале федеральной территории Сириус.

"Теперь у Сириуса есть своя почтовая марка. Ее выпуск приурочен к 10-летию Образовательного центра "Сириус". Церемония гашения марки прошла в день закрытия юбилейной Научно-технологической программы "Большие вызовы". В торжественном мероприятии приняли участие председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и заместитель генерального директора АО "Почта России" Алан Козонов", - говорится в сообщении.

В четверг официально марка поступила в обращение. Были выпущены конверты первого дня и уникальные штемпеля спецгашения, созданные для федеральной территории "Сириус" и Москвы. На оттиске размещен логотип образовательного центра и дата - 24 июля 2025 года. После церемонии штемпель был передан в почтовое отделение на улице Таврической, где все желающие смогли поставить оттиск на почтовую продукцию.

Уточняется, что на марке изображены ключевые объекты Образовательного центра - панорама территории, корпус "Школа", кампус, а также здание средней специальной музыкальной школы "Сириус". Тираж составил 80 тыс. экземпляров.