В Поморье готовы масштабировать цифровую экосистему для сопровождения бойцов СВО

Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил, что эта экосистема будет взаимодействовать с национальным мессенджером Max

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области готовы в будущем бесплатно поделиться с другими регионами первой в России цифровой экосистемой для сопровождения участников СВО, созданной в Поморье. Об этом сказал губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Государственную цифровую систему "Путь ветерана СВО", направленную на поддержку и развитие каждого ветерана в Поморье, презентовали в Архангельской области в День ветеранов боевых действий. Первый в России подобный проект создан по поручению губернатора региона Александра Цыбульского. Он охватывает весь путь возвращения военнослужащего к мирной жизни: от медицинской диагностики до карьерной самореализации, наставничества и участия в общественной жизни.

"Мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни <...>. Думаю, что это очень хороший пример. В дальнейшем его можно будет тиражировать в том числе для других регионов. Мы готовы его абсолютно бесплатно коллегам после прохождения тестирования боевого передавать", - сказал губернатор.

Цыбульский добавил, что цифровая экосистема будет взаимодействовать в том числе с национальным мессенджером Max.

Ранее сообщалось, что ключевым элементом системы станет цифровой паспорт ветерана V-ID, он объединит данные из ключевых государственных платформ. Ветеран получит доступ ко всем мерам поддержки, полагающимся ему. Отдельный модуль - мобильное приложение, включающее оценку потенциала, сопровождение, карьерное развитие и обучение, в том числе в рамках программы "Защитники. Под крылом Архангела". Приложение позволит ветерану отслеживать прогресс, взаимодействовать с куратором, участвовать в стажировках, проектах и получать новые предложения.

Все данные в режиме реального времени будут поступать в дашборд губернатора Архангельской области, позволяя главе региона видеть, как продвигаются участники, где возникают барьеры и какие решения нужно принимать.