В Поморье перевод котельных на биотопливо направит 100 тыс. т пеллет на внутренний рынок

В регионе уже запустили первые 20 котельных, отметил губернатор Александр Цыбульский

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Перевод котельных на биотопливо и создание новых пеллетных котельных в Архангельской области позволит направлять до 100 тыс. тонн пеллет (топливных гранул) на внутренний рынок, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас была проблема с тем, что некуда было сбывать пеллеты. Мы запустили производство, полностью сегодня производим пеллетные котельные на территории области. 100% локализация производства. Все производится из российских компонентов. Первые 20 котельных уже запустили, что позволило нам 30 тысяч тонн [пеллет] с этого года запустить на внутренний рынок. Мы еще 54 котельные, это только муниципальный сектор, будем переводить на такие же котельные, что, на наш взгляд, до 100 тыс. тонн пеллетного топлива может быть направлено на внутренний рынок", - сказал Цыбульский.

Ранее область поставляла пеллеты на европейские рынки. Как отметил Цыбульский, создание пеллетных котельных в регионе - это хорошая поддержка для производителей. "Мы с ними со всеми заключаем соглашение, фиксируем на 10-летний период цену с учетом макроэкономических показателей инфляции. Все идут нам навстречу и уже эти котельные себя очень хорошо рекомендуют. Поэтому тоже предложил бы эту практику продолжить", - добавил губернатор.