В Торонто прошла панихида по княгине Ольге Романовой с участием посла РФ

Богослужение провел настоятель расположенного в Джексон-Пойнт под Торонто храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Максим (Аброскин)

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Панихида по великой княгине Ольге Романовой с участием посла России в Канаде Олега Степанова состоялась на Йоркском кладбище Торонто.

Это заупокойное богослужение провел настоятель расположенного в Джексон-Пойнт под Торонто храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Максим (Аброскин). На панихиде также присутствовали генеральный консул России в Торонто Владлен Епифанов, другие сотрудники российских дипломатических миссией в Канаде. К могиле похороненной на Йоркском кладбище великой княгини Ольги Александровны Романовой (1882-1960 гг.), младшей сестры Николая II, были возложены цветы. Панихида состоялась 24 июля - в праздник святой равноапостольной княгини Ольги.

"В день именин Ольги Александровны мы отдаем дань памяти и уважения дочери весьма почитаемого у нас в стране императора Александра III", - сказал корреспонденту ТАСС по телефону Степанов. "Несмотря на вынужденную эмиграцию и жизнь на чужбине, Ольга Александровна до последнего дня оставалась русской, любила свою Родину. Сегодня и всегда наш общий долг - хранить связь времен, поддерживать единство Русского мира и православия", - подчеркнул посол.

Младшая сестра Николая II последней из родственников покинула Россию. В 1920 году из Крыма она с семьей попала сначала в Югославию, а затем переехала в Данию к своей матери - вдовствующей императрице Марии Федоровне. Последние 12 лет Ольга Александровна прожила в Канаде, где и скончалась в 1960 году.