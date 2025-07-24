Генеральный директор агентства пожелал ему новых проектов и талантливых команд

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил за многолетнюю работу Михаила Гусмана, отправленного премьером РФ в отставку с поста первого замгендиректора агентства.

"От имени всего коллектива Агентства выражаю огромную благодарность Михаилу Соломоновичу за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС. Более чем 50 партнерских договоров с главными агентствами стран мира, еще около 20 договоров, подготовленных к подписанию, сотни международных и всероссийских мероприятий ТАСС и тысячи воплощенных креативных идей - во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана. Желаем ветерану нашего агентства новых проектов и новых талантливых команд", - сказал Кондрашов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением освободил Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС.

75-летний Михаил Гусман проработал в структурах агентства порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).

Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.