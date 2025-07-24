Фестиваль ландшафтных объектов пройдет с 25 по 27 июля, сообщили в пресс-службе арт-парка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. 15 новых арт-объектов и инсталляций покажут на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние", который пройдет с 25 по 27 июля в Калужской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе арт-парка.

"Уже 20 лет "Архстояние" собирает на территории Никола-Ленивца известных и молодых художников, скульпторов и архитекторов. В 2025 году на три дня территория фестиваля превратится в иллюзорный "Белый город" (арт-объекты и инсталляции будут белого цвета - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Среди новых арт-объектов - аэровокзал, лечебница, музей, площадь церемоний, горсовет от Аристарха Чернышева, Василия Бычкова, Наринэ Тютчевой, архбюро Megabudka, Бориса Орлова и других авторов. Арт-объекты, дома и другие сооружения очертят контур воображаемых проспектов и площадей, тема сезона - "Мое главное".

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. Среди принимавших в нем участие авторов Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды) и другие. За 20 лет возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.

Арт-парк "Никола-Ленивец" находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены в том числе арт-объекты "Бобур", "Николино ухо", "Блиндаж", "Вселенский разум".