Речь идет о Кировском районе

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Временные перебои с подачей газа произошли в Кировском районе города Махачкалы из-за самовольной застройки территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Кировском районе Махачкалы произошли временные перебои с подачей газа из-за самовольной застройки территории. В газовую службу поступило сообщение о запахе газа по адресу: ул. 1-я Влажная. Прибывшая на место аварийная бригада выявила загазованность в полуподвальном помещении четырехэтажного жилого дома. Установлено, что дом построен над подземным газопроводом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной утечки могли стать активная застройка территории и несоблюдение охранной зоны газопровода. В целях предотвращения ЧП и проведения аварийно-восстановительных работ подача газа в части Кировского района приостановлена.