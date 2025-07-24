Штраф составит от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автовладельцы должны в течение 10 дней сообщать в Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ", - сказал эксперт.

По его словам, это нужно, в частности, для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства. "Важно! На изменения дается 10 дней", - предупредил член Общественной палаты.

"Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей", - подчеркнул Машаров.