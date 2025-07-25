В компании подтвердили, что проблема с подключением решена

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Сервисы спутниковой системы связи Starlink возобновили работу после масштабного сбоя, следует из заявления компании.

"Проблема с подключением решена, доступ к сервисам Starlink восстановлен", - говорится в публикации в X.

Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. По данным сервиса Downdetector, в США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также были зафиксированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.

Вице-президент Starlink Майкл Николс уточнил, что неполадки в работе были вызваны сбоем "ключевых служб внутреннего программного обеспечения, которые управляют базовой сетью".