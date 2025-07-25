Президент союза Ара Абрамян отмечает, что для верного решения этих вопросов нужен правильный переговорщик

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Транспортный коридор через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, должен управляться армянской стороной, возможно, вместе с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Коридор нужен туркам. Хорошо, допустим, построили. Контроль должны осуществлять сами армяне, возможно, совместно с Россией, возможно, без России. Но сами армяне. Почему мы должны американцам его отдавать? Не соглашаетесь на наши условия, чтобы он оставался под армянской юрисдикцией, - ваше право, коридора не будет", - заявил Абрамян.

Президент Союза армян России отмечает, что для верного решения этих вопросов нужен правильный переговорщик, способный общаться на равных, а премьер Армении Никол Пашинян им не является. "Вопрос не в Америке, вопрос не в чем-то или ком-то еще, а в Пашиняне", - подчеркнул Абрамян.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение, касающееся управления этим коридором для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак при этом отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".

22 июля испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой в числе прочего утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Правительство Армении, комментируя эту публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.