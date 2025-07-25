Уильям Коффилд ранее сообщил, что у его подзащитного был обнаружен камень в желчном пузыре

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Суд по делу арестованного в США гражданина России Дениса Постового разрешил проведение необходимой ему хирургической операции. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд.

"Ему было одобрено проведение хирургической операции. Ждем, когда это произойдет", - сказал он. По соображениям безопасности власти США не раскрывают детали, относящиеся к оказанию подсудимым медицинской помощи за пределами мест временного содержания под стражей.

В июне Коффилд рассказал ТАСС, что у Постового был обнаружен камень в желчном пузыре. Медики подтвердили это при помощи компьютерной томографии в больнице, уточнил защитник. Согласно изложенной им информации, рассматривающая дело Постового судья Лорен Алихан принимает во внимание это ухудшение состояния здоровья. Однако решение по вопросу о возможности освобождения под залог Постового на период суда Алихан так и не приняла. Адвокат также отметил, что лекарство, которое врачи прописали Постовому, вызывает у того тошноту и упадок сил. Это сильно осложняет россиянину, который сейчас и так испытывает боли, ознакомление с материалами по его делу, подчеркнул Коффилд.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде, попытке отмывания денег. Как утверждают американские власти, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые могли использоваться в ходе спецоперации на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в Вашингтоне. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона, пока там идут предварительные заседания. По словам Коффилда, разбирательство дела по существу состоится в октябре.