Издание основано на реальных ситуациях

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Институт детства и факультет психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) подготовили уникальный сборник кейсов и задач по конфликтологии. В частности, речь идет о решении проблем, возникающих с поколением W, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

К поколению W специалисты относят детей, которым не исполнилось 15 лет. Особенность этого поколения - гибридное сознание - стирание границ между реальным и цифровым миром, высокая адаптивность к технологиям, при этом потенциальные проблемы с концентрацией и эмпатией, а также клиповое мышление.

"Предлагаемые для разбора кейсы конфликтов описываются с учетом психологических особенностей современных детей - так называемого поколения W. Специалисты отмечают, что темп смены поколений сейчас ускоряется - поколения сменяют друг друга уже не раз в 20 лет, а каждое десятилетие. Соответственно, столь же быстро устаревают пособия по педагогической конфликтологии, поэтому они нуждаются в своевременной актуализации", - рассказала и.о. директора Института детства НГПУ Валентина Волохова.

В издании, основанном на реальных ситуациях, затрагиваются различные виды конфликтов - от внутриличностных и семейных до межгосударственных.