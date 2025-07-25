ШАНХАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Отраслевой институт барбекю в скором времени появится в городе Юэян провинции КНР Хунань. Юэянский открытый университет и Ассоциация барбекю города Юэян при поддержке городского правительства договорились создать первую в стране подобную платформу профессионального образования.

"Институт преобразует то, что сейчас является экономикой шашлычных лавок, в более структурированную и интегрированную отраслевую цепочку", - заявил секретарь партийной организации Юэянского открытого университета Юэ Яньхуа, слова которого приводит газета China Daily.

Приготовление пищи на огне стало важной частью экономики общественного питания Юэяна. Здесь расположено более 2 тыс. шашлычных, и в них работают 50 тыс. сотрудников. Годовой объем производства оценивается более чем в 2 млрд юаней ($280 млн), пишет издание.

Вице-президент Юэянского открытого университета Цзян Цзунфу отметил, что создание института барбекю является ответом на проблемы с трудоустройством местных жителей, особенно молодежи. По его словам, многие выпускники школ, выходящие на рынок труда, испытывают трудности с поиском подходящих возможностей. Работа в сфере барбекю стала популярной благодаря низкому порогу входа и относительно высокому потенциальному доходу, добавил он.

Институт будет изучать и планировать развитие всей цепочки индустрии барбекю, включая производство приправ, обработку мяса, переработку овощей, логистику и операционную деятельность.

Со следующего года институт будет ежегодно набирать от 50 до 100 студентов на трехлетнюю программу профессиональной подготовки. Для широкой публики будут предложены курсы продолжительностью от шести месяцев до одного года. В настоящее время разрабатываются два основных курса: один - по приготовлению барбекю, а другой - по управлению бизнесом.