SCMP: Лабубу становится примером мягкой силы Китая в США

Как пишет газета, 40% продаж игрушки приходится на зарубежные страны

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Созданная дизайнером из Гонконга китайская игрушка Лабубу набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона. Такое мнение высказали эксперты газете South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, 40% продаж Лабубу приходится на зарубежные страны, где производитель этой куклы, китайская компания Pop Mart, теснит западных конкурентов. Объем продаж Лабубу в мире в 2024 году составил порядка $423 млн при общей выручке в $1,8 млрд. Но важно то, что Лабубу побеждает компании США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до порядка $41 млрд. Это больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых, указывает газета.

"Появление Лабубу на фоне роста напряженности между США и Китаем имеет символическое значение, выходящее за рамки просто развлечения или коммерческого успеха", - приводит SCMP мнение президента американской консалтинговой компании Scarab Rising Ирины Цукерман. По ее мнению, это "попытка Китая продемонстрировать на международном уровне более мягкий, игривый образ" на фоне стратегической обстановки, "характеризующейся подозрениями, соперничеством и противоречивыми нарративами".

Собеседники газеты отметили, что многие покупатели в США не знают о том, что Лабубу происходит из КНР, что позволяет популярности игрушки расти, "несмотря на негативное отношение к Китаю, которое испытывают некоторые люди на Западе".

"Таким образом, бренд находится на стыке сложного культурно-политического ландшафта, где мягкая сила неотделима от более широкой национальной стратегии", - полагает Цукерман.

Популярность и противостояние

В то же время популярность Лабубу нередко сталкивается с противодействием, в том числе и в самом Китае. Критике, в частности, подвергается маркетинговая стратегия Pop Mart, при которой игрушку продают в запечатанной коробке и не известно, какая именно модель Лабубу внутри. Государственные СМИ КНР в прошлом месяце предупреждали, что "упаковка с неизвестным содержимым может стимулировать спекулятивное потребление и "аддиктивное" покупательское поведение среди молодежи".

Более того, с ростом популярности игрушка оказалась окружена различными мрачными легендами и конспирологическими теориями. Например, в некоторых странах начали связывать Лабубу с месопотамским демоном Пазузу, история которого восходит к фольклору первого тысячелетия до нашей эры. Якобы изображение Пазузу отчасти похоже на Лабубу - прежде всего из-за острых зубов. В соцсетях пишут о якобы риске одержимости демоном тех, кто коллекционируют Лабубу. Как сообщает газета, некоторые даже начали сжигать своих кукол, распространяя видео об этом в соцсетях.

Как отмечает SCMP, власти иракского Курдистана ранее в этом месяце объявили о запрете Лабубу и изъяли 4 тыс. игрушек после распространения теорий заговора о связанных с ней "демонических заклинаниях".

Эту игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.