В исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-магазина "Самокат" также сказано, что 25% респондентов посещают сайты маркетплейсов ради интересных новинок

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Многие россияне (61%) в свободное время заходят на сайты онлайн-магазинов и маркетплейсов, чтобы изучить ассортимент, при этом 14% респондентов посещают такие сайты, потому что это их расслабляет. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-магазина "Самокат", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме этого, 25% респондентов посещают сайты магазинов и маркетплейсов, чтобы найти интересные новинки, 22% - почитать отзывы.

Также в исследовании отмечается, что 42% россиян совершают спонтанные покупки, причем 16% из них делают это часто. Остальные (58%) составляют план, прежде чем что-то заказать. Кроме того, 20% россиян хотя бы раз покупали товар, который рекомендовал блогер.

Четверть (26%) опрошенных объяснили спонтанное желание приобрести какие-то товары возможностью получить эмоции и впечатления. Также внезапные покупки совершают из-за стремления быть в тренде (12%) и из-за потребности в новом опыте (7%). А 15% участников опроса рассказали, что на решение в какой-то степени влияют все перечисленные факторы. 40% респондентов заявили, что ничто не может заставить их отойти от намеченного плана, отметили аналитики.

Среди спонтанных покупок россиян чаще всего встречаются одежда (10%) и товары для дома (6%), например, посуда, свечи, аромадиффузоры. Среди других популярных категорий - товары для хобби (5%) и ремонта (4%), бытовая техника (3%) и аксессуары (3%), в том числе обвесы и брелоки. Заказывают спонтанно косметику 2% опрошенных, говорится в исследовании.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 26 июня по 3 июля 2025 года, охват составил 141 846 интернет-пользователей.