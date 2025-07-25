Губернатор провинции Северный Синай Халед Мугауир отметил, что координировать действия в этой сфере будет Египетский Красный Полумесяц

КАИР, 25 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Египет готов отправлять в сектор Газа несколько сотен грузовиков с гуманитарной помощью на ежедневной основе. Ожидается, что координировать доставку грузов в анклав будет Египетское общество Красного Полумесяца, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор провинции Северный Синай арабской республики Халед Мугауир.

"Египет располагает значительными резервами и готов обеспечить въезд в Газу сотен грузовиков каждый день. Координацию действий в этой сфере будет осуществлять Египетский Красный Полумесяц, которому принадлежат многие крупные склады, расположенные вблизи КПП на границе с анклавом", - указал Мугауир.

Чиновник добавил, что провинция Северный Синай, "готова принять помощь из других стран, вне зависимости от того, будет ли она доставлена в Египет по суше, воздуху или морем". Больницы в приграничных с Газой районах также "приведены в состояние повышенной готовности, чтобы иметь возможность оказать помощь всем раненым", которые могут быть доставлены туда в случае, если КПП "Рафах" возобновит свою работу.