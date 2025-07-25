Теперь получить такую поддержку смогут мамы независимо от наличия зарегистрированного брака, сообщил глава региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Матери на Камчатке, официально не состоящие в зарегистрированном браке, смогут получить региональный материнский маткапитал. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Солодов.

"Принял решение расширить условия предоставления краевого материнского капитала на первого ребенка, чтобы еще больше семей могли воспользоваться этой помощью. Теперь получить такую поддержку смогут мамы независимо от наличия зарегистрированного брака. Раньше маткапитал могли получить только женщины, состоящие в браке", - написал он в своем Telegram-канале.

Размер выплаты составляет свыше 153 тыс. рублей. Средства краевого материнского капитала можно использовать на покупку, строительство, реконструкцию или ремонт жилья, оплату среднего профессионального или высшего образования для ребенка, приобретение автомобиля, санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых для ребенка и родителей, включая оплату проезда, медицинскую реабилитацию ребенка, а также оплату проезда к месту лечения, оплату присмотра и ухода за детьми в детских садах Камчатского края.