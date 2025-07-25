Задерживаются 27 рейсов на вылет и столько же на прилет

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 50 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи по состоянию на 06:00 мск. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, задерживаются 27 рейсов на вылет и столько же на прилет. Так, задержаны вылеты рейсов в Анталью, Москву, Ереван, Казань, Санкт-Петербург, а также прибытие судов из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда.

В 04:28 мск Росавиация сообщила о введении временных ограничений в восьми аэропортах, в том числе в воздушной гавани Сочи.