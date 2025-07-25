Одна из главных задач - создать эффективную модель прогнозирования колебаний уровня этого водоема, отметил премьер

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Россия приглашает другие страны совместно решать проблему обмеления Каспийского моря. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

"Пристального внимания требуют вопросы обмеления Каспийского моря, которые вызваны глобальными изменениями климата. И здесь одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема. На ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия", - сказал он.

Мишустин обратил внимание, что Минприроды России уже работает в этом направлении. "Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - указал российский премьер.