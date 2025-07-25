Учреждение получит около 215 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН стал победителем конкурса грантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Учреждение получит порядка 215 млн рублей на создание Центра коллективного пользования, сообщили ТАСС в институте.

"В рамках программы по обновлению приборной базы институт получит 215 млн рублей гранта на создание Центра коллективного пользования. Еще 35 млн учреждение направит из собственных средств. Центр коллективного пользования будет создан на базе существующего аналитического подразделения института, он обеспечит доступ к высокотехнологичному оборудованию как внутренним пользователям института, так и внешним организациям, включая предприятия реального сектора экономики Камчатского края", - рассказали в ИВиС ДВО РАН.

Там добавили, что открытие собственного центра позволит проводить исследования непосредственно в институте, а не в других регионах страны, как это было раньше. Планируется, что новый центр будет востребован в различных отраслях - от рыбной и пищевой промышленности до добычи полезных ископаемых и геотермальной энергетики.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН - научно-исследовательский институт в Петропавловске-Камчатском, занимающийся изучением вулканов и землетрясений не только на Камчатке, но и во всем мире. Входит в Дальневосточное отделение Российской академии наук.