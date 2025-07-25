В регионе объявили трехдневный траур

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Государственные флаги над госучреждениями приспустили в Хабаровске в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Амурской области, передает корреспондент ТАСС.

Так, флаги России и Хабаровского края приспущены над зданиями правительства Хабаровского края, краевой думы. На большом экране на главной площади города транслируется изображение свечи с датой трагедии. В регионе объявлен трехдневный траур - в авиакатастрофе погибли, по предварительным данным, 13 местных жителей. Флаги приспущены по всему краю, отменены культурные мероприятия. Семьям погибших, как сообщал накануне глава края Дмитрий Демешин выплатят по 1 млн рублей, им также помогут с выездом на место трагедии. Траур объявлен также в Амурской области.

В центре города на улице Муравьева-Амурского на парапете у здания бывшего кинотеатра неравнодушные организовали стихийный мемориал. Люди принесли свечи, цветы и игрушки.