Эксперт Парамонова: "Разговоры о важном" проводят в детских садах части регионов

Декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета отметила, что для детей важны простые и эмоционально насыщенные подходы в преподавании истории

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Беседы "Разговоры о важном" уже активно проводятся в некоторых российских регионах. Они адаптированы согласно программе дошкольного образования, сообщила ТАСС декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Маргарита Парамонова.

Ранее президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с авторами и редакторами нового учебника истории, заявил, что закладывать знания по истории нужно начинать еще в дошкольном возрасте. По его словам, по аналогии с едиными учебниками истории с 5-го класса нужны единые подходы для младших школьников и дошколят.

"В некоторых регионах успешно реализуются "Разговоры о важном" - специальные беседы, основанные на содержании Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ", - сказала она.

Эксперт также отметила, что для детей важны простые, наглядные и эмоционально насыщенные подходы в преподавании истории: рассказы и игры с элементами народного творчества, использование предметов и образов из повседневной жизни, создание небольших инсталляций и мини-музеев в группе, семейное вовлечение в праздники и тематические проекты. По ее словам, главная задача - сделать воспитательно-образовательный процесс понятным и увлекательным, чтобы ребенок не просто запоминал факты, а гордился своей страной.

Парамонова добавила, что в содержании Федеральной образовательной программы дошкольного образования также заложено системное формирование духовно-нравственных ценностей. "В течение дошкольного возраста постепенно формируются представления о государственных символах, праздниках, знаменательных датах, что помогает детям осознанно воспринимать свою культурную и историческую среду. Федеральный календарный план воспитательной работы включает важные исторические даты и государственные праздники, что способствует систематическому и осмысленному знакомству с ключевыми событиями страны", - уточнила эксперт.