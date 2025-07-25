Ереван также реализует программу восстановления популяции кавказского благородного оленя на территории Дилижанского заповедника, добавил армянский премьер

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Программа по восстановлению популяции диких животных помогла Армении создать устойчивую среду обитания для исчезающего переднеазиатского (кавказского) леопарда. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай.

"Осуществляемая с 2002 года совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF, организация признана в России нежелательной - прим. ТАСС) программа восстановления популяции кавказского леопарда приносит ощутимые плоды. Уже зафиксировано перманентное проживание данного вида животных на территории Армении и выведение детенышей, что свидетельствует о достижении устойчивой среды обитания и кормовой базы кавказского леопарда", - сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения совместно с фондом также реализует программу восстановления популяции кавказского благородного оленя на территории Дилижанского заповедника.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Международная экологическая конференция с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина проходит в Республике Алтай. Также на конференцию приехали премьеры и министры Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. В рамках конференции обсуждаются вопросы экологических вызовов современного мира, в том числе удержание водного баланса, а также экологический туризм.