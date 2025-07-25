Согласно документам Росавиации, обслуживание самолетов проводилось с нарушением установленных процедур и правил, при этом был задействован персонал, не имеющий соответствующей квалификационной подготовки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ространснадзор в июне этого года проводил проверку авиакомпании "Ангара", которой принадлежит потерпевший крушение в Амурской области 24 июля самолет. По результатам от эксплуатации были отстранены несколько воздушных судов, пишут "Известия" со ссылкой на документы ведомства.

Из материалов, с которыми ознакомилась газета, следует, что восемь воздушных судов были временно отстранены от эксплуатации, а у проверяющих возникли вопросы к техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Согласно документам Росавиации, обслуживание проводили без соблюдения технологии и директив летной годности, при этом был задействован персонал, не имеющий соответствующей квалификационной подготовки.

По данным документов компании, на судах Ан-24РВ с номерами RA-46662 и RA-46697 провели разовый осмотр узла управления, но специальный инструмент, который должен был использоваться при проверке, не выдавался. А другие самолеты проверялись техниками, которые по итогам проверки официально не были в этот день на работе. Кроме того, у некоторых инженеров и техников не был подтвержден необходимый опыт работ.

Согласно письму замруководителя Ространснадзора Александра Проходцева управляющему директору "Ангары" Владимиру Заболотскому, по итогам проверок от работ по техобслуживанию отстранили четырех инженерно-технических сотрудников. В письме ведомства также было указано требование предоставить план устранения нарушений и доклад о причинах и мерах их недопущения. Акт внеплановой проверки подписали 8 июля 2025 года.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.