Председатель СФ отметила, что органы следствия более 300 лет являются опорой государства в обеспечении законности и правопорядка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 300 лет органы следствия являются опорой государства в обеспечении законности и правопорядка. Это председатель СФ Валентина Матвиенко отметила в поздравлении главе следственного комитета Александру Бастрыкину с Днем сотрудника органов следствия.

"Более 300 лет органы следствия являются надежной опорой нашего государства в обеспечении законности и правопорядка. Сложность и ответственность решаемых задач предопределяют высокие профессиональные и морально-нравственные требования к сотрудникам органов следствия", - сообщила Матвиенко.

От компетентности, принципиальности и профессионализма сотрудников во многом зависит эффективность защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью и коррупцией, отметила она.