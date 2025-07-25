Температура воздуха составила +32,6 градуса, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Очередной температурный рекорд зафиксирован по итогам дня 24 июля во Владивостоке. Температура в этот день составила +32,6 градуса, превысив максимум 2018 года на 1,7 градуса, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Вчера, 24 июля, во Владивостоке был зафиксирован очередной температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +32,6 градуса, превысив предыдущий максимум 2018 года на 1,7 градуса", - сообщили в пресс-службе гидрометцентра.

С понедельника температура воздуха в Приморском крае начала повышаться до аномальных значений. Во вторник и среду она не добирала до рекорда предыдущих лет менее 1 градуса.