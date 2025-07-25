Закон об уголовной ответственности за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам вступил в силу 5 июля 2025 года, напомнил председатель Госдумы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правоохранители располагают сведениями о 30 тыс. дропперов, которые помогают мошенникам в выводе похищенных средств. Такие сведениям МВД привел в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возбуждение первого уголовного дела по статье о дропперстве.

Володин напомнил, что закон об уголовной ответственности за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам вступил в силу 5 июля 2025 года. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"За прошедшее время, как закон стал действовать, было возбуждено первое уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путем. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем", - отметил председатель Госдумы.

Володин обратил внимание на предусмотренную законом норму, по которой человек, первые совершивший подобное преступление, "может быть освобожден от уголовной ответственности за активное содействие следствию". "Это повод задуматься тем, кто еще не зашел далеко, и сообщить правоохранительным органам имеющуюся о мошенниках информацию. Передача банковских карт и счетов за вознаграждение - преступление", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он также указал, что о законе нужно рассказывать детям подросткового возраста. "Их зачастую втягивают в противоправные действия через шантаж, обман и введение в заблуждение", - объяснил Володин.