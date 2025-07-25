В исследовании Альянса по защите детей в цифровой среде сказано, что отсутствие правил, слабое понимание современных платформ и онлайн-среды создают условия для повышенной уязвимости детей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень родительского контроля снижается со взрослением ребенка, самостоятельность подростков в интернете растет, что создает риски для их безопасности. Об этом говорится в исследовании Альянса по защите детей в цифровой среде, посвященном онлайн-паттернам поведения детей и уровню родительского контроля.

"Уровень родительского контроля снижается с возрастом ребенка. Если среди родителей младших детей (6-9 лет) 94% уверены в том, какой контент смотрит ребенок, то к 15-18 годам этот показатель снижается до 70%. Это создает дополнительные риски, особенно с учетом растущей самостоятельности подростков в интернете", - сказано в исследовании.

Согласно исследованию, основной тип контента, потребляемого детьми, является развлекательным. Исследование также выявило, что дети нечасто сами проявляют интерес к образовательным онлайн-платформам, поскольку обычно они посещают такие ресурсы по указанию школы или по просьбе родителей, что говорит о том, что нужно стимулировать у детей желание обучаться самостоятельно в цифровой среде.

Авторы исследования отмечают, что "отсутствие правил, слабое понимание современных платформ и онлайн-среды в целом со стороны родителей создают условия для повышенной уязвимости детей". "Повышение осведомленности, развитие доверительного диалога и участие взрослых в формировании ответственного цифрового поведения - ключевые условия безопасного цифрового взросления", - резюмировали они.

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, в современном мире дети активно осваивают цифровую среду, однако родители не всегда успевают за их активностью. Разрыв между поколениями в использовании цифровых технологий, по ее мнению, становится все более заметным.

Исследование охватило более 2 тыс. респондентов по всей России - детей в возрасте от 6 до 18 лет и их родителей.