Председатель Госдумы отметил значимость их вклада в защиту прав граждан

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником, отметив значимость их вклада в защиту прав граждан. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Обеспечивая неотвратимость наказания для виновных в противоправных действиях, раскрывая преступления, следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности, защиту прав наших граждан", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что профессия следователя требует "принципиальности, беспристрастности, высокой компетентности и полной самоотдачи". Володин пожелал представителям следственных органов "успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего".

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ. Он установлен правительством России в 2013 году.