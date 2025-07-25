Некоторые бригады были с собственной коммунальной техникой, отметил заместитель генерального директора предприятия "Вода Донбасса" Сергей Мокрый

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Число неликвидированных аварий на водных сетях Донецка ДНР за полгода снизилось вдвое благодаря помощи ремонтных бригад из других регионов, сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия "Вода Донбасса" Сергей Мокрый.

"В июне по Донецку, по сравнению с декабрем 2024 года, мы остаток аварии сократили вдвое - с почти 400 до 180. Это благодаря как профессионализму наших сотрудников, так и шеф-региону, а также бригадам, которые помогали нам, направляли сюда. Это такие города, как Владикавказ, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Таганрог. Они приезжали ненадолго, буквально на неделю-две, но очень большая благодарность этим людям, что они не побоялись, приехали и оказали эту помощь", - сказал Мокрый.

Он добавил, что некоторые бригады были с собственной коммунальной техникой.

В четверг глава республики Денис Пушилин сообщил о решении Москвы, которая выступает регионом-шефом шахтерской столицы, направить в Донецк 50 укомплектованных аварийных бригад.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Одна из них - уменьшение аварийности на сетях для снижения водопотерь.