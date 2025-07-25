Апелляция будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания еще не назначена

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сторона защиты главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, подала апелляцию на решение о его аресте. Об этом журналистам сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал мою апелляционную жалобу на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова", - сказал он. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания еще не назначена.

Следственный комитет считает Трифонова причастным к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и их последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные.