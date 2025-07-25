Глава киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. Киргизская сторона передала российской Республике Алтай трех снежных барсов для восстановления и укрепления популяции. Об этом заявил в Горно-Алтайске глава киргизского кабинета министров Адылбек Касымалиев на пленарном заседании Международной экологической конференции.

"В центр "Снежный барс" Республики Алтай были переданы три особи снежного барса в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции. Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона", - сказал он.

По словам Касымалиева, начиная с 2019 года совместно с международными партнерами республикой было реализовано более 10 совместных проектов, "охватывающих охрану биоразнообразия, создание экологических троп и проведение экспедиций".

Как отметил премьер, проблеме экологии в Киргизии уделяется самое пристальное внимание.

"В Кыргызстане созданы два экологических коридора: "Чаткал" и "Ак Илбирс". С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", - подчеркнул он.