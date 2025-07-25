Проведение таких мероприятий особенно актуально в условиях меняющегося климата, участившихся природных пожаров и общей протяженности приграничной зоны, сообщили в МЧС республики

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России и Казахстана провели совместные учения "Орман-2025", на которых отработали тушение лесных и степных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По информации ведомства, мероприятие проводилось 23-24 июля в районе Теренколь Павлодарской области. "Цель учений - совершенствование совместного реагирования при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Условный пожар начался с удара молнии, вызвавшего возгорание сухой растительности в лесостепной зоне. "Для тушения были задействованы тракторы с плугами, ранцевые опрыскиватели, хлопушки, а также автоцистерны", - рассказали в пресс-службе.

По периметру условного возгорания сотрудники МЧС проложили минерализованные полосы, для разведки использовали беспилотники. Спасатели создали защитные рубежи, в том числе у зимовки Сулу-агаш, куда были направлены дополнительные силы для предотвращения перехода огня на населенный пункт.

"Проведение таких учений особенно актуально в условиях меняющегося климата, участившихся природных пожаров и общей протяженности приграничной зоны. Слаженность действий, проверка готовности и укрепление сотрудничества между соседними странами позволяют эффективнее защищать население, инфраструктуру и окружающую среду от стихийных бедствий", - подчеркнули в МЧС.